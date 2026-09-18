Центр погоды ФОБОС предупредил о ливнях и снижении температуры в Москве

В выходные москвичей ожидает потепление до +21, однако с началом новой недели погода изменится. Центр Русской равнины окажется под влиянием циклонов: начнутся ливни, температура понизится.
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