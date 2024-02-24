Военный вертолет потерпел крушение в США

Два человека погибли в результате падения АН-64 Apache. Вертолет АН-64 Apache разбился в США. Авиакатастрофа произошла в штате Миссисипи, в округе Прентисс в 14:00 по местному времени в ходе тренировочного полета.
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