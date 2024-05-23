Антонов: Прозрачное желание Украины спровоцировать США на войну с Россией

Посол России в США Анатолий Антонов считает, что призывы некоторых американских политиков разрешить Украине использовать оружие, полученное из США, для нанесения ударов по военным и энергетическим объектам в глубине России могут привести к прямому столкновению между Россией и членами блока НАТО.