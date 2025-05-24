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Times: РФ обошла Украину в производстве и использовании FPV-дронов

Times: РФ обошла Украину в производстве и использовании FPV-дронов

РФ удалось опередить Украину в области производства и использования FPV-дронов, пишет The Times.«Россия лидирует в гонке беспилотных летательных аппаратов, опередив Киев в производстве и использовании FPV-дронов средней дальности и их оптоволоконных модификаций», - говорится в публикации.

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