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Вице-премьер Молдавии Герасимова: Решение ЕС о начале переговоров возможно в июне

Решение о начале переговоров о вступлении Республики Молдова в ЕС может быть принято в конце июня. Об этом в комментарии порталу Agora сообщила вице-премьер Молдавии по евроинтеграции Кристина Герасимова.

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