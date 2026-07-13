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Нижегородская правда

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118 аварий с участием диких животных произошло в Нижегородской области

118 аварий с участием диких животных произошло в Нижегородской области

118 аварий с участием диких животных произошло в Нижегородской области с начала 2026 года. Восемь из них — с участием кабанов, сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

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