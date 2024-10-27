Призыв ректора университета, ликвидированного правительством ПДС во главе с Майей Санду: «Голосуйте за честного человека»

Ректор Государственного университета физического воспитания и спорта Вячеслав Манолаке обратился к гражданам Республики Молдова с призывом поддержать Александра Стояногло на президентских выборах 3 ноября, критикуя при этом решение правительства ПДС во главе с Майей Санду ликвидировать университет, сообщает Noi.
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