Призыв ректора университета, ликвидированного правительством ПДС во главе с Майей Санду: «Голосуйте за честного человека»

Ректор Государственного университета физического воспитания и спорта Вячеслав Манолаке обратился к гражданам Республики Молдова с призывом поддержать Александра Стояногло на президентских выборах 3 ноября, критикуя при этом решение правительства ПДС во главе с Майей Санду ликвидировать университет, сообщает Noi.