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Южная Корея может разработать ядерное оружие при поддержке Трампа

Южная Корея может разработать ядерное оружие при поддержке Трампа

Южная Корея планирует обсуждать с США возможность разработки ядерного оружия при поддержке Дональда Трампа.

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