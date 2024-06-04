Софья Аржаных: Как-то в машине на съёмках я перепутала газ и тормоз

Студентка ВГИКа исполнила одну из главных ролей в драме «Хуже всех» Недавно на 46-м Московском международном кинофестивале продюсерский центр «ВГИК-Дебют» представил комедийную драму «Хуже всех» — о школьнице, которую одноклассники травят из-за лишнего веса.
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