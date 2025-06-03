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Вечерний Новосибирск

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ИИ будет управлять транспортными потоками еще на 6 улицах Новосибирска

ИИ будет управлять транспортными потоками еще на 6 улицах Новосибирска

О результатах работы светофоров на улицах Большевистской, Восход и Жуковского после внедрения в интеллектуальную транспортную сеть Новосибирской агломерации, сегодня отчитались на оперативном совещании в мэрии Новосибирска.

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