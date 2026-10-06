Тридцатилетняя война по-киевски: российский военкор оценил план главкома ВСУ

Назначенный на пост главнокомандующего ВСУ в июле 2026 года генерал-майор Михаил Драпатый якобы подготовил стратегический 30-летний план войны Украины против России, и этот документ уже находится на рассмотрении СНБО.
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