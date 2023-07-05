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Косачев назвал твердой поддержкой российской власти признание «Вагнера» террористической организацией

Косачев назвал твердой поддержкой российской власти признание «Вагнера» террористической организацией

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал резолюцию ПА ОБСЕ о признании ЧВК «Вагнер» террористической организации.

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Комментарии
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Анфиса Иванова
Косачев на два фронта играет?! - разве Президент называл ЧВК террористической организацией?! Он назвал мятеж ЧВК , подпадающий под действия терроризма, но не призывал страну и народ раз и навсегда заклеймить ее ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ !  Если бы это было так, Лукашенко ни за что не разместил бы &quot; Вагнера&quot; в своей стране !  И разве после прекращения всех уголовных дел против ЧВК &quot; Но сам факт, что признать ее таковой ПА ОБСЕ решила уже после неудачной попытки мятежа, можно, полагаю, расценивать как твердую поддержку российской власти — написал Косачев.&quot;  можно снова баламутить народ?!
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