Косачев назвал твердой поддержкой российской власти признание «Вагнера» террористической организацией

Анфиса Иванова

Косачев на два фронта играет?! - разве Президент называл ЧВК террористической организацией?! Он назвал мятеж ЧВК , подпадающий под действия терроризма, но не призывал страну и народ раз и навсегда заклеймить ее ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ! Если бы это было так, Лукашенко ни за что не разместил бы " Вагнера" в своей стране ! И разве после прекращения всех уголовных дел против ЧВК " Но сам факт, что признать ее таковой ПА ОБСЕ решила уже после неудачной попытки мятежа, можно, полагаю, расценивать как твердую поддержку российской власти — написал Косачев." можно снова баламутить народ?!