Добавляем к рису только яйца: ужин на всех из пары продуктов

Этот простой и быстрый рецепт станет отличным выбором для ежедневного обеда или ужина. Сочетание ароматного риса, нежных яиц и свежих овощей, приправленное соевым соусом и красным перцем, порадует вашу семью и наверняка придется по вкусу гостям.
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