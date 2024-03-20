Добавляем к рису только яйца: ужин на всех из пары продуктов

Этот простой и быстрый рецепт станет отличным выбором для ежедневного обеда или ужина. Сочетание ароматного риса, нежных яиц и свежих овощей, приправленное соевым соусом и красным перцем, порадует вашу семью и наверняка придется по вкусу гостям.