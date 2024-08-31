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В ЛДПР предложили покрыть бронированной пленкой окна школ и детсадов в Курске

В ЛДПР предложили покрыть бронированной пленкой окна школ и детсадов в Курске

Координатор Курского регионального отделения ЛДПР Алексей Томанов выступил с предложением обклеить окна школ и детских садов в Курске бронированной пленкой для защиты от воздействия взрывной волны при возможных обстрелах.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Удобнее просто алюминиевым скотчем крест на крест наклеить. Или все уже забыли хроники ВОВ?. Быстрее, дешевле и легче. Пока депы о чем то договорятся и найдут деньги, опять выборы начнутся.
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