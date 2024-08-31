В ЛДПР предложили покрыть бронированной пленкой окна школ и детсадов в Курске

Дмитрий Гурин

Удобнее просто алюминиевым скотчем крест на крест наклеить. Или все уже забыли хроники ВОВ?. Быстрее, дешевле и легче. Пока депы о чем то договорятся и найдут деньги, опять выборы начнутся.