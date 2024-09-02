В Смоленской области зарастает усадьба Энгельгардтов

В пристройке пол усыпан стеклами - остатки некогда красивого потолка Усадьба Энгельгардтов, расположенная в деревне Мачулы Починковского района, находится в федеральной собственности, однако владельца на сегодняшний день не имеет, пишет издание Smolnarod.
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