В Смоленской области зарастает усадьба Энгельгардтов

В пристройке пол усыпан стеклами - остатки некогда красивого потолка Усадьба Энгельгардтов, расположенная в деревне Мачулы Починковского района, находится в федеральной собственности, однако владельца на сегодняшний день не имеет, пишет издание Smolnarod.