Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 056 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • саша дмитренко
    поговорить  всегда  не  вредно,,,а все  заявления  трампа  направлены  на  американцев,,, узнать  при  встрече  его  ...В США рассказали ...
  • Лида Андрианова
    Да их всех гнать они зажрались получают с этих взятки и жируют их в камеру надо посадить это уголовное делоЧиновники будут в...
  • Валентина Литвяк
    Подонки безмозглые. Остается наедятся,что найдутся те, кто их отмолотят дубинками, чтобы мозги на место встали Заодно...Банда подростков ...

США в 2024 году поставили в другие страны оружие на рекордные $318,7 млрд

США в 2024 году поставили в другие страны оружие на рекордные $318,7 млрд

Cоединенные Штаты в 2024 финансовом году поставили в другие страны оружие и военную технику на рекордные $318,7 млрд Об этом говорится в докладе Госдепартамента «Трансфер вооружений и оборонная торговля США в 2024 финансовом году».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх