США в 2024 году поставили в другие страны оружие на рекордные $318,7 млрд

Cоединенные Штаты в 2024 финансовом году поставили в другие страны оружие и военную технику на рекордные $318,7 млрд Об этом говорится в докладе Госдепартамента «Трансфер вооружений и оборонная торговля США в 2024 финансовом году».
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