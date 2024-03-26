«Беспроигрышный лотерейный алгоритм»: сколько купить билетов «Лото» для гарантированного выигрыша

Математики из Манчестерского университета провели исследование, позволившее им вычислить минимальное количество лотерейных билетов, необходимых для гарантированного выигрыша в национальной лотерее Великобритании.
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