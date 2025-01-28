Губернатор раскрыл подробности атаки дрона ВСУ на российский регион

В Брянской области не было выявлено разрушений после атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз, другие подробности он раскрыл в Telegram-канале.
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