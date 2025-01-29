Дирекция по строительству проиграла суд по «Спартаку»

Из бюджета должны будут выплатить 35 млн рублей разработчику проекта реконструкции спортивного объекта Проект реконструкции стадиона «Спартак» был готов, прошел экспертизу, но разработчику так и не заплатили.
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