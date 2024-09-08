Семин: «Для меня большой вопрос, почему Антон Миранчук не остается в РПЛ»

Семин — о возможном переходе Антона Миранчука в «Сьон»: «Для меня большой вопрос, почему он не остается в РПЛ» Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе экс-полузащитника железнодорожников Антона Миранчука в швейцарский «Сьон».