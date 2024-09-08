НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Все о футболе

9 подписчиков

Семин: «Для меня большой вопрос, почему Антон Миранчук не остается в РПЛ»

Семин — о возможном переходе Антона Миранчука в «Сьон»: «Для меня большой вопрос, почему он не остается в РПЛ» Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе экс-полузащитника железнодорожников Антона Миранчука в швейцарский «Сьон».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх