Корсаковский район стал лидером по количеству отремонтированных дворов на Сахалине

На территории Сахалинской области активно ведутся работы по ремонту дворовых территорий. На сегодняшний день работы уже полностью завершены в семи муниципальных образованиях - Южно-Сахалинском, Анивском, Макаровском, Холмском, Долинском, Корсаковском и Невельском районах.
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