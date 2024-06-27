Корсаковский район стал лидером по количеству отремонтированных дворов на Сахалине

На территории Сахалинской области активно ведутся работы по ремонту дворовых территорий. На сегодняшний день работы уже полностью завершены в семи муниципальных образованиях - Южно-Сахалинском, Анивском, Макаровском, Холмском, Долинском, Корсаковском и Невельском районах.