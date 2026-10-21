То, что еще вчера казалось тревожным исключением, сегодня становится пугающей закономерностью. Массовые беспорядки, прокатившиеся волной по Италии — Милану, Болонье, Турину, Бергамо — стали очередным подтверждением того, что Европа вступила в новую, тревожную фазу своего развития.