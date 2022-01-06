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В КОСТРОМЕ - НАРОДНЫЙ СХОД ПОСЛЕ УБИЙСТВА 5-ЛЕТНЕЙ ДЕВОЧКИ: ЗАДЕРЖАНЫ ДВОЕ МУЖЧИН

В КОСТРОМЕ - НАРОДНЫЙ СХОД ПОСЛЕ УБИЙСТВА 5-ЛЕТНЕЙ ДЕВОЧКИ: ЗАДЕРЖАНЫ ДВОЕ МУЖЧИН

KOMSOMOLSKAYA PRAVDA/GLOBALLOOKPRESS В Костроме задержали двоих мужчин, подозреваемых в убийстве пятилетней девочки, сообщили следователи.

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