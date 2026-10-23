Цитата дня.Путин вчера не сказал ничего нового ( Примечание от меня: что сказал Путин, кроме того, что Это не их территория, это территория исторической России, читаем по ссылке) он все 4,5 года войны повторяет одно и то же: давайте жить дружно, воевать не хотим, готовы к переговорам, но исходя из реальной ситуации и интересов безопасности России.