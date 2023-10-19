Штаты, включайтесь! Провоцируя «Хезболлу», Нетаньяху жаждет большой войны на Ближнем Востоке. Может, и ядерной

Втягивание США в бойню на Ближнем Востоке может стать единственным шансом на спасение политической власти израильского премьера Сергей Ищенко На фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкен после их встречи (Фото: AP/TAСС) Вечером в пятницу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху озадачил многих.