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Спаллетти после дубля Хвичи в 1-м матче за «Наполи»: «Подумали, что именно он способен заменить Инсинье»

Полузащитник Хвича Кварацхелия отметился дублем в первом матче за «Наполи». Грузинский футболист забил два мяча и отдал голевой пас в товарищеской игре с «Анауне» (10:0), проведя на поле лишь первый тайм.

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