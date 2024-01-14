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Мировое обозрение

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В Италии разгорелся скандал из-за мощей Николая Чудотворца, подаренных владельцем «Мутабор» Даниловым московскому храму

В Италии разгорелся скандал из-за мощей Николая Чудотворца, подаренных владельцем «Мутабор» Даниловым московскому храму

На Рождество, 7 января, владелец московского клуба «Мутабор» Михаил Данилов, где прошла «голая вечеринка» Насти Ивлеевой, подарил московскому храму Знамения иконы Божией Матери фрагменты мощей святого Николая Чудотворца.

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