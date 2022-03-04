Грановская может остаться в «Челси» при новых владельцах. Для этого нужно оборвать рабочие связи с Абрамовичем

Марина Грановская может остаться в «Челси» после продажи клуба Романом Абрамовичем. По данным The Telegraph, возможные покупатели лондонского клуба открыты к сотрудничеству с нынешним директором «синих» в случае, если она оборвет профессиональные связи с Абрамовичем.
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