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Царьград

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В Краснодаре женщина на иномарке протаранила детскую площадку

В Краснодаре женщина на иномарке протаранила детскую площадку

В результате ДТП пострадал один человек.Авария произошла вечером 4 июля на детской площадке по улице Аверкиева, 30 в Краснодаре.

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