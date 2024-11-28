Около 600 мероприятий проведут социальные учреждения Нижегородской области в рамках ежегодной Декады инвалидов

С 1 по 10 декабря 2024 года в Нижегородской области пройдет «Декада инвалидов». В этом году для жителей региона с ограниченными возможностями здоровья подготовили около 600 тематических мероприятий различной направленности.
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