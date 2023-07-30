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В РПЛ опровергли просьбу «Спартака» перенести матч с «Уралом»: «МВД просило не проводить матчи в Екатеринбурге во время Универсиады»

Директор по маркетингу и коммуникациям РПЛ Антон Фетисов сказал, что «Спартак» не направлял запрос по поводу переноса матча в Екатеринбурге с «Уралом».

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