"Новая почта" обновила приложение и расширила его функционал

"Новая почта" обновила приложение, сообщают в компании. В приложении также можно выбирать «любимые отделения и почтоматы» — те, где вы чаще всего забираете, а также резервные (например, для больших посылок).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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