Песков призвал уважать решение россиян, которые согласились выступить на Олимпиаде

Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг грядущих Олимпийских игр в Париже. Пресс-секретарь Президента России Владимира Путина Дмитрий Песков поделился мыслями об отечественных спортсменах, которые все же приняли решение участвовать на Олимпийских играх в Париже.