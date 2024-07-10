Песков призвал уважать решение россиян, которые согласились выступить на Олимпиаде

Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг грядущих Олимпийских игр в Париже. Пресс-секретарь Президента России Владимира Путина Дмитрий Песков поделился мыслями об отечественных спортсменах, которые все же приняли решение участвовать на Олимпийских играх в Париже.
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