ГА ООН приняла "Пакт будущего", несмотря на возражения РФ и других стран

Генеральная Ассамблея ООН в воскресенье приняла "Пакт будущего", который Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш назвал "важной вехой" и "кардинальным шагом к более эффективному, инклюзивному и сетевому многостороннему сотрудничеству".
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