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Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в январе снизился до 52,4 пункта

Сезонно скорректированный индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности (PMI) России, рассчитываемый S&P Global, составил 52,4 в январе по сравнению с 54,6 в декабре, что сигнализирует о самом слабом подъеме производственного сектора с июля 2023 года.

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