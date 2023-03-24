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В ХК "Сибирь" прокомментировали слухи об уходе Мартемьянова с поста главного тренера

В ХК "Сибирь" прокомментировали слухи об уходе Мартемьянова с поста главного тренера

В пресс-службе команды сообщили, что данная информация не соответствует действительности.В пресс-службы хоккейной команды "Сибирь" прокомментировали слухи о замене главного тренера клуба Андрея Мартемьянова его ассистентом Сергеем Кривокрасовым.

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