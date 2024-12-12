«Ветераны России» предложили перечислить участникам СВО деньги с «Щелкунчика»

Представители организации «Ветераны России» обратились с письмом к директору Большого театра Валерию Гергиеву, предложив направить средства, полученные с аукциона билетов на спектакль «Щелкунчик», на поддержку участников специальной военной операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии