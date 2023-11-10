Постпред Палестины: СБ ООН не оправдал роль гаранта поддержания мира

Совет Безопасности ООН в ситуации с вооруженным конфликтом между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС не оправдал надежд палестинцев и других народов, считавших его гарантом сохранения мира и безопасности.
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