Помощника депутата Госдумы расстреляли в Подмосковье

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев В подмосковном Одинцово неизвестный открыл стрельбу по помощнику депутата Госдумы Шерипу Аликхаджиеву, пострадавший с огнестрельными ранениями доставлен в больницу, сообщает источник РЕН ТВ.
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