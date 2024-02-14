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Сырский заявил о крайне сложной ситуации в рядах ВСУ

Сырский заявил о крайне сложной ситуации в рядах ВСУ

REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что в рядах украинской армии сложилась крайне тяжелая обстановка на авдеевском и купянском направлениях.

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Комментарии
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ГК
Геннадий Кузьмиых
Логичное развитие событий. Какие б генералы с полковниками у ВСУ ни были б - провальные они.
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19 час.

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