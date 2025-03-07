Бывшая ученица Винер, которая жила с Кабаевой в одной квартире: «Я просто была в шоке!»

Экс-гимнастка из Казахстана Алия Юсупова, которая в прошлом тренировалась под руководством легендарной Ирины Винер, а в настоящее время является президентом Казахстанской федерации гимнастики, рассказала о хороших отношениях с олимпийской чемпионкой Алиной Кабаевой.
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