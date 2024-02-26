Симоньян призвала россиян следовать примеру жителей блокадного Ленинграда

МОСКВА, 26 февраля, ФедералПресс. Россияне должны стать «немножко ленинградцами» во время проведения спецоперации на Украине, считает главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
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