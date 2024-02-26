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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Симоньян призвала россиян следовать примеру жителей блокадного Ленинграда

Симоньян призвала россиян следовать примеру жителей блокадного Ленинграда

МОСКВА, 26 февраля, ФедералПресс. Россияне должны стать «немножко ленинградцами» во время проведения спецоперации на Украине, считает главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

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