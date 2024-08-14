В Хорошёво-Мнёвниках планируют благоустроить крупнейшую площадку для выгула собак

Жители Хорошёво-Мнёвников обратили внимание на необходимость проектирования площадки, которая будет подходить всем породам собак В Москве прошла встреча активных жителей Хорошёво-Мнёвников и инженера-эколога, эксперта по созданию комфортной городской среды для животных, директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.