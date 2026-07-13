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Аргументы и Факты

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После атаки БПЛА в Краснодарском крае на предприятии произошло возгорание

После атаки БПЛА в Краснодарском крае на предприятии произошло возгорание

В Краснодарском крае зафиксированы последствия атаки беспилотников, в Темрюкском районе из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории одного из предприятий, сообщили в оперативном штабе региона.

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