В Казани из-за крестного хода перекроют движение по ряду центральных улиц

Крестный ход 21 июля 2025 года Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» В столице Татарстана из-за крестного хода с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери 20 и 21 июля ограничат движение и стоянку транспортных средств на ряде улиц в центре города.