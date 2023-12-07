Politiki.net Все что осталось европейцам - это "посыпать голову пеплом" и на поклон к русским: "не факт, что они нас простят - но попытаться все же стоит".
Der Spiegel: Путин возвращает России «суверенитет глобальной державы»
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Анфиса Иванова
"....Сейчас в России только в этой сфере вакансий на 1.2 миллиона рабочих рук,а через два года потребуется уже 4 миллиона и кроме как привлекать мигрантов эту проблему не решить.Это самая сложная проблема...." А своему народу давать рабочие места с приличной зарплатой пробовали, и если надо срочным приличным обучением профессиональными наставниками - пробовали?!! Никакие мигранты не нужны будут, которые не столько строят, сколько транжирят наши эконом ресурсы - бюджет, места в д/садах, школах, больницах,жилье,коммунальные хозяйства... Вы ж хотите, чтобы россияне были самодостаточными, умными, трудолюбимыми, патриотичными и , ГЛАВНОЕ _ НЕЗАВИСИМЫЕ ???!!! Какого хрена уповать на чужие руки, когда своих - не занятых в полной мере и униженных копеечными оплатами за довольно-таки не легкий труд?! Всех, кто ратует за миграционную палочку-выручалочку надо считать пособниками коррупционеров и предателей НЕЗАВИСИМОСТИ России!
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1 час.
ВФ
Владимир Фердман
Мигранты это тот ресурс, который россия теряет на убогом медицинском обслуживании населения и разворованным бюджетом
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55 мин.
Садко Гусляр
...пусть русский пацан скажет своим друзьям что он работает сантехником в своём родном ЖЭКе и получает, условного говоря, сто тысяч, да его уже тут-же эти дружки и загнобят по самое немогу... - "неудачник" это сейчас самое "ласковое" определение для рабочего человека...
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47 мин.
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