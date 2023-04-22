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“Википедию” пора закрывать

“Википедию” пора закрывать

“Википедию” в очередной раз оштрафовали. Полтора миллиона рублей — цифра по нашим временам смешная. Там заплатят, конечно, и будут работать дальше Фото: © AFP 2023 / JOHN MACDOUGALL Валерий Фадеев, глава СПЧ, призывал недавно закрыть эту инфосвалку.

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