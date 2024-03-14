Столкновение трапа и самолета в Шереметьево обошлось в миллион рублей

Следствие установило размер ущерба от происшествия 11 февраля.Как сообщает пресс-служба Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте, следком возбудил уголовное дело в связи со столкновением самоходного трапа и самолета в одном из московских аэропортов.