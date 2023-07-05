Элита побежала из России, "побросав собак и велосипеды": Депутат раскрыла всю "внутрянку

Надежда Белугина

ПРОХОДИТ ВСЁ, ПРОЙДЁТ И ЭТО Надежда Белугина-Подюжская Проходит всё, пройдёт и жажда денег. Так было раньше, будет и всегда. Пресытившись, упрячется мошенник - Свершеньям нужен Человек труда. А страшный мир хапуг и кровососов Настойчивая молодость сметёт. И будут знанья пользоваться спросом, Культура вновь, встряхнувшись, расцветёт И каждый, кто презреньем плющил лица, Желудкам сытым, праздности был рад, Детей своих отправив за границу, Открестится от липовых наград. В своей стране давно вы иностранцы, Так – недра высосать из терпящей земли, Да над наивностью народной посмеяться, Что обмануть и обокрасть смогли. Идёт война, а вам «по барабану», Ведь нет там крови ваших сыновей. Народ ограбив, в стаи сбившись, кланы, Всё меньше вы похожи на людей. Ведь сколько лет, растлить пытаясь душу, Традиций старых предсказав конец, Вы песни наши отучали слушать, Что чистым светом льются из сердец. Народ простой мольбой глаза наполнив, Подняв их в скорбных муках к небесам, Сынов отдал для подвигов достойных, Всю боль свою доверив образам. И, потом, кровью отстояв землицу, Поднимется, умоется, как встарь, И впишет смело новую страницу В победами набухший календарь. © Copyright: Надежда Белугина-Подюжская, 2023 Свидетельство о публикации №123070303271