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Бастрыкин предложил считать использование VPN и нейросетей отягчающим обстоятельством

Бастрыкин предложил считать использование VPN и нейросетей отягчающим обстоятельством

В Госдуме заверили, что это не поставит такие сервисы «вне закона» при других обстоятельствахГлава Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал, что его ведомство подготовило законопроект, который предлагает ужесточить наказание за преступления, совершенные с помощью VPN, прокси-серверов и искусственного интеллекта.

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