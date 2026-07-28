Бастрыкин предложил считать использование VPN и нейросетей отягчающим обстоятельством

В Госдуме заверили, что это не поставит такие сервисы «вне закона» при других обстоятельствахГлава Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал, что его ведомство подготовило законопроект, который предлагает ужесточить наказание за преступления, совершенные с помощью VPN, прокси-серверов и искусственного интеллекта.